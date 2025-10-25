Democrazia o Illusione di Scelta?

Lortica.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli anni Cinquanta apparvero i primi cartelli stradali in legno che invitavano i pedoni a camminare sul lato sinistro della strada. Un dettaglio apparentemente banale, ma simbolico: anche seguendo le regole, si può finire — come accadde a un imputato del celebre “scandalo Ingic” — nella direzione sbagliata, persino verso il carcere di San Benedetto ad Arezzo. Ma un senso unico è davvero una limitazione della libertà o solo una norma di sicurezza? E dove finisce la tutela dei cittadini e inizia la riduzione delle scelte? Il voto resta la più alta espressione della democrazia, come decidere se partecipare o meno a un corteo pro Ucraina. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Democrazia o Illusione di Scelta?

