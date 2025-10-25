Democrazia al lavoro la manifestazione della Cgil a Roma la partenza del corteo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2025 Si è tenuta a Roma la manifestaizone "Democrazia al alavoro", organizzata dalla Cgil in risposta alla manovra appena presentata. Il corteo è partito da piazza della Repubblica diretto verso piazza San Giovanni dove è stato allestito il palco. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

Manifestanti riuniti sotto lo slogan “Democrazia al lavoro”. E Landini non esclude uno sciopero contro la manovra #Italia - facebook.com Vai su Facebook

“Democrazia al lavoro”, contro la Finanziaria di guerra: 25 ottobre #Cgil in piazza a Roma - X Vai su X

Cgil: 'In piazza a Roma siamo oltre 200mila'. Landini, 'chi demonizza le piazze ha paura della democrazia' - La stima del sindacato dal palco di piazza San Giovanni. Scrive ansa.it

Manifestazione della Cgil a Roma, Landini: "Sciopero contro la Manovra? Non lo escludiamo" - L'iniziativa è stata proclamata per chiedere l’aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, ... Come scrive affaritaliani.it

"Democrazia al lavoro", la manifestazione della Cgil a Roma, la partenza del corteo - (Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2025 Si è tenuta a Roma la manifestaizone "Democrazia al alavoro", organizzata dalla Cgil in risposta alla manovra appena presentata. Scrive la7.it