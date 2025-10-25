Democrazia al lavoro la manifestazione della Cgil a Roma la partenza del corteo – Il video

25 ott 2025

(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2025 Si è tenuta a Roma la manifestaizone "Democrazia al alavoro", organizzata dalla Cgil in risposta alla manovra appena presentata. Il corteo è partito da piazza della Repubblica diretto verso piazza San Giovanni dove è stato allestito il palco. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

