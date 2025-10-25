Democrazia al lavoro il corteo della Cgil a Roma i manifestanti riempiono Piazza San Giovanni – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2025 Si è tenuta a Roma la manifestaizone "Democrazia al al avoro", organizzata dalla Cgil in risposta alla manovra appena presentata. Il corteo è partito da piazza della Repubblica diretto verso piazza San Giovanni dove è stato allestito il palco. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Altri contenuti sullo stesso argomento
Manifestanti riuniti sotto lo slogan “Democrazia al lavoro”. E Landini non esclude uno sciopero contro la manovra #Italia - facebook.com Vai su Facebook
“Democrazia al lavoro”, contro la Finanziaria di guerra: 25 ottobre #Cgil in piazza a Roma - X Vai su X
"Democrazia al lavoro", il corteo della Cgil a Roma, i manifestanti cantano Bandiera Rossa - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it scrive
"Democrazia al lavoro", il corteo della Cgil a Roma, i manifestanti riempiono Piazza San Giovanni - (Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2025 Si è tenuta a Roma la manifestaizone "Democrazia al al avoro", organizzata dalla Cgil in risposta alla manovra appena presentata. Da la7.it
Al via la manifestazione della Cgil, sotto lo slogan 'Democrazia al lavoro' - Al via la manifestazione nazionale della Cgil a Roma sotto lo slogan "Democrazia al lavoro", per chiedere l'aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, una vera ... Come scrive ansa.it