Democrazia al lavoro il corteo della Cgil a Roma i manifestanti cantano Bandiera Rossa – Il video

Open.online | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2025 Si è tenuta a Roma la manifestaizone "Democrazia al al avoro", organizzata dalla Cgil in risposta alla manovra appena presentata. Il corteo è partito da piazza della Repubblica diretto verso piazza San Giovanni dove è stato allestito il palco. Durante il corteo uno dei gruppi ha cantato "Bandiera rossa". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

