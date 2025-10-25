Democrazia al lavoro il corteo della Cgil a Roma i manifestanti cantano Bandiera Rossa – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2025 Si è tenuta a Roma la manifestaizone "Democrazia al al avoro", organizzata dalla Cgil in risposta alla manovra appena presentata. Il corteo è partito da piazza della Repubblica diretto verso piazza San Giovanni dove è stato allestito il palco. Durante il corteo uno dei gruppi ha cantato "Bandiera rossa". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
Manifestanti riuniti sotto lo slogan “Democrazia al lavoro”. E Landini non esclude uno sciopero contro la manovra #Italia - facebook.com Vai su Facebook
“Democrazia al lavoro”, contro la Finanziaria di guerra: 25 ottobre #Cgil in piazza a Roma - X Vai su X
"Democrazia al lavoro", il corteo della Cgil a Roma, i manifestanti cantano Bandiera Rossa - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Come scrive la7.it
"Democrazia al lavoro", il corteo della Cgil a Roma, i manifestanti riempiono Piazza San Giovanni - (Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2025 Si è tenuta a Roma la manifestaizone "Democrazia al al avoro", organizzata dalla Cgil in risposta alla manovra appena presentata. Si legge su la7.it
Al via la manifestazione della Cgil, sotto lo slogan 'Democrazia al lavoro' - Al via la manifestazione nazionale della Cgil a Roma sotto lo slogan "Democrazia al lavoro", per chiedere l'aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, una vera ... ansa.it scrive