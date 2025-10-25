Delusione LeBron James che batosta ai Lakers | è solo al quarto posto

Grande delusione per il campione di basket LeBron James. Per lui non è un momento semplice tra infortunio ed anche statistiche in gialloviola. LeBron James è senza dubbio una leggenda del basket, uno sportivo che ha fatto la storia e che ancora oggi – nonostante l’età che avanza – continua a macinare record e grandi risultati. Parliamo di un campione assoluto, ma che ormai è alla fine della carriera e i fan si chiedono solo quando arriverà il giorno dell’annuncio, il momento in cui probabilmente deciderà di dire basta definitivamente. Ora è infortunato ma testa sicuramente al futuro, intanto un dato lo penalizza in maniera evidente. 🔗 Leggi su Sportface.it