Delusione LeBron James che batosta ai Lakers | è solo al quarto posto
Grande delusione per il campione di basket LeBron James. Per lui non è un momento semplice tra infortunio ed anche statistiche in gialloviola. LeBron James è senza dubbio una leggenda del basket, uno sportivo che ha fatto la storia e che ancora oggi – nonostante l’età che avanza – continua a macinare record e grandi risultati. Parliamo di un campione assoluto, ma che ormai è alla fine della carriera e i fan si chiedono solo quando arriverà il giorno dell’annuncio, il momento in cui probabilmente deciderà di dire basta definitivamente. Ora è infortunato ma testa sicuramente al futuro, intanto un dato lo penalizza in maniera evidente. 🔗 Leggi su Sportface.it
Altre letture consigliate
Ehm, ma quindi il signor LeBron James si è ritirato, oppure no? - LeBron James, la superstar 40enne dei Los Angeles Lakers, Lunedì 6 Ottobre aveva fatto credere a (quasi) tutto il mondo attraverso i propri profili social che il giorno successivo avrebbe annunciato ... Si legge su esquire.com
LeBron James, la 'decisione' è solo uno spot: niente ritiro - La "decisione di tutte le decisioni", preannunciato dalla 41enne stella del Los Angeles Lakers, è 'solo' uno spot. Segnala msn.com
LeBron James manda alle stelle i biglietti dei Lakers con “The Second Decision”: c’è un motivo - Mentre il mondo si interroga sul criptico video pubblicato da LeBron James sui social, i fan dei Lakers non vogliono perdersi l’ultima gara casalinga del campione NBA: Prezzi stellari con un aumento ... Come scrive fanpage.it