Ciao Caterina, sono una ragazza di 24 anni che ti segue sempre da Festa italiana, Detto fatto, Vieni da me fino alla Volta buona. In questo periodo sto affrontando una dura delusione: ho chiuso due amicizie che avevo da ben dieci anni, iniziate ai tempi del liceo. So che di fronte a guerre o malattie la mia storia è una piccolezza ma non per questo non fa male, soprattutto perché le mie amiche non sono state oneste e mi hanno raccontato solo bugie. Le ho affrontate: quella che era la mia amica più stretta mi ha detto la verità ma alla fine ha dato la colpa a me per non aver visto un qualcosa che in realtà lei non ha mai avuto il coraggio di dire; in questi lunghi anni, tra l'altro, io sono stata una delle poche persone a dirle la verità in faccia a differenza di altri, che in sua presenza dicevano quello che voleva lei ma dietro le spalle dicevano tutto il contrario.

Delusa dalle amiche. Come sperare ancora?