Delitto di Garlasco nuovo sequestro di pc e telefoni a ex carabinieri

La Procura di Brescia ha disposto un nuovo decreto di sequestro probatorio nei confronti degli ex carabinieri della polizia giudiziaria di Pavia, Silvio Sapone e Giuseppe Spoto. I provvedimenti, firmati dalla pm Claudia Moregola, sono stati notificati venerdì sera intorno alle 18.30. Contesto dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Il nuovo sequestro arriva dopo che il Tribunale del riesame di Brescia aveva annullato il precedente sequestro di pc, chiavette usb e smartphone, effettuato il 26 settembre. L’inchiesta riguarda l’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, indagato per una presunta corruzione in atti giudiziari nel 2017, in favore di Andrea Sempio, nell’ambito dell’indagine sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto di Garlasco, nuovo sequestro di pc e telefoni a ex carabinieri

