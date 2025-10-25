Delitto di Garlasco Andrea Sempio replica a Savu e si difende | Mai visto alle Bozzole solo per i mercatini

Andrea Sempio, indagato nel caso Garlasco, ha negato ogni legame con Flavius Savu e ha definito “infondate” le accuse mosse nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio replica a Savu e si difende: "Mai visto, alle Bozzole solo per i mercatini"

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio replica a Savu e si difende: "Mai visto, alle Bozzole solo per i mercatini" - Andrea Sempio, indagato nel caso Garlasco, ha negato ogni legame con Flavius Savu e ha definito “infondate” le accuse avanzate nei suoi confronti ... Come scrive virgilio.it

Andrea Sempio e i rilievi antropometrici a Milano: misurate caviglie, piedi, braccia, peso e statura. “Sono tranquillo” - Delitto di Garlasco, gli elementi raccolti oggi da Cristina Cattaneo saranno confrontati con la rivalutazione delle lesioni sul corpo di Chiara Poggi e con l'analisi delle macchie di sangue del Ris di ... ilgiorno.it scrive

Delitto di Garlasco, Sempio convocato a Milano per misurazioni antropometriche - Sarebbero state effettuate misurazioni di tutto il corpo: caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. Scrive corrierenazionale.it