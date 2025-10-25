Delitto di Garlasco Andrea Sempio chiarisce il mistero dei soldi | Solo Lovati dice la verità

Sempio sui soldi prelevati dalla famiglia dopo il delitto di Garlasco: "Erano per gli avvocati. L'ipotesi della corruzione al magistrato non ha senso". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio chiarisce il mistero dei soldi: "Solo Lovati dice la verità"

Tg3. . L'inchiesta sul delitto di Chiara #Poggi a #Garlasco. L'indagato Andrea #Sempio sottoposto a #Milano a esami di misurazione del corpo, utili secondo gli inquirenti a ricostruire la scena del crimine. - facebook.com Vai su Facebook

#Garlasco, i tempi la mattina del delitto non tornano: la spiegazione di Brindani in diretta a #Mattino5 - X Vai su X

Delitto di Garlasco/ Baldi: “Ecco il perchè del dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi” - Il delitto di Garlasco a Quarto Grado con le interessanti parole di Marina Baldi, la genetista e consulente di Andrea Sempio ... Secondo ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio replica a Savu e si difende: "Mai visto, alle Bozzole solo per i mercatini" - Andrea Sempio, indagato nel caso Garlasco, ha negato ogni legame con Flavius Savu e ha definito “infondate” le accuse avanzate nei suoi confronti ... Si legge su virgilio.it

Delitto di Garlasco, le parole di Sempio a Quarto Grado sul discusso scontrino - Delitto di Garlasco, cosa ha detto Andrea Sempio a ‘Quarto Grado’: ai microfoni di Rete4 il commento sul testimone che avrebbe dichiarato di sapere per certo che lo scontrino non era suo. Riporta corrierenazionale.it