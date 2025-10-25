Del Toro | il vero pericolo non è l’IA ma l’incoscienza umana

Tra le luci della promozione di Frankenstein, Guillermo del Toro rilancia un pensiero netto: l’innovazione non lo spaventa, lo inquieta l’incoscienza umana. Da queste premesse nasce un film attesissimo e un dibattito acceso sul ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’industria, mentre il regista difende con ostinazione la mano e il cuore dell’artigiano. Un rifiuto netto: l’IA fuori . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Del Toro: il vero pericolo non è l’IA, ma l’incoscienza umana

