Degrado alla Marinella chiesti più controlli e sanzioni

Palermotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seduta straordinaria del consiglio di Settima circoscrizione alla presenza dell'assessore all'Ambiente del Comune di Palermo Pietro Alongi e del direttore generale della Rap Massimo Collesano. Nel corso della riunione il consigliere capogruppo di Forza Italia Ferdinando Cusimano è tornato sulla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Degrado Marinella Chiesti Pi249