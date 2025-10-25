Decreto Grandi Progetti Beni Culturali Otranto incassa un milione e ottocentomila euro

Lecceprima.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OTRANTO – Accolta con soddisfazione dal Comune di Otranto la notizia della firma da parte del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, del decreto per la programmazione delle risorse finanziarie destinate ai "Grandi Progetti Beni culturali" per l'annualità del 2025.Nel caso di Otranto, come. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

