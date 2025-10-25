Il 2025 si sta confermando un anno straordinario per l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, con oltre 1.218.000 passeggeri che sono passati per lo scalo da gennaio a settembre (+17,8% sul 2024). Un risultato ottenuto anche grazie all’avvio di nuovi collegamenti con l’Est Europa, oltre al rafforzamento del network di destinazioni servite e la ripartenza dei charter crocieristici. Performance che rendono ancora più vicino il superamento degli 1,5 milioni di passeggeri movimentati raggiunto nel 2019, record storico per lo scalo genovese. Il contributo maggiore è arrivato dal traffico internazionale che, nel periodo gennaio – settembre 2025, ha registrato un incremento del +43,5% con un picco del +51% nel mese di agosto, con oltre 94mila passeggeri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Decollano le presenze all'aeroporto di Genova. Verso il record del 2019