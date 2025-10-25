Decollano le presenze all’aeroporto di Genova Verso il record del 2019
Il 2025 si sta confermando un anno straordinario per l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, con oltre 1.218.000 passeggeri che sono passati per lo scalo da gennaio a settembre (+17,8% sul 2024). Un risultato ottenuto anche grazie all’avvio di nuovi collegamenti con l’Est Europa, oltre al rafforzamento del network di destinazioni servite e la ripartenza dei charter crocieristici. Performance che rendono ancora più vicino il superamento degli 1,5 milioni di passeggeri movimentati raggiunto nel 2019, record storico per lo scalo genovese. Il contributo maggiore è arrivato dal traffico internazionale che, nel periodo gennaio – settembre 2025, ha registrato un incremento del +43,5% con un picco del +51% nel mese di agosto, con oltre 94mila passeggeri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
