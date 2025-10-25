Decarbonizzazione Un passo concreto

"La nascita di FS Energy rappresenta un passo strategico e concreto per contribuire alla decarbonizzazione del Paese e favorire lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile". Così l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma (nella foto). "La nuova società – afferma – rappresenta una delle chiavi di sviluppo del Piano strategico 2025-2029. Si tratta di un’operazione che unisce il settore energetico e ferroviario permettendo risparmiare in termini di costi e di garantire un’ottimizzazione in termini di efficientamento delle risorse". "Il GruppoFS – continua l’AD – consuma circa il 2% dell’energia elettrica nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Decarbonizzazione. Un passo concreto"

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’impianto rafforza l’autonomia energetica del sito produttivo. Niccoli: "Altro passo nella roadmap di decarbonizzazione". - facebook.com Vai su Facebook

Partnership tra Resonac Graphite e Hydnum Steel per ottimizzare l’efficienza energetica dei forni elettrici e ridurre le emissioni. Un passo avanti verso una siderurgia più green. Scopri di più su http://steeloorbis.com #Acciaio #EAF #Decarbonizzazione #Innov - X Vai su X

Nidec Conversion pubblica il suo primo Report di Sostenibilità: un impegno concreto per la transizione energetica e obiettivi Net Zero - Un traguardo storico che conferma il ruolo di Nidec Conversion come attore chiave nella decarbonizzazione globale, guidata da soluzioni ... Secondo affaritaliani.it

Serve una decarbonizzazione competitiva e sostenibile - Occorre una efficace politica industriale per gli investimenti delle imprese destinati alle innovazioni connesse alla transizione ecologica ... Come scrive ilsole24ore.com

Accordo FS-ERG, Garri (FS Energy): "Passo concreto per approvvigionamento più verde e competitivo" - L'accordo fra ERG ed il Gruppo FS per la fornitura complessiva di 1,2 TWh di energia rinnovabile è "un passo concreto verso un approvvigionamento più verde e competitivo per il Gruppo FS ... Da borsaitaliana.it