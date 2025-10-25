Decarbonizzazione Un passo concreto

Quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La nascita di FS Energy rappresenta un passo strategico e concreto per contribuire alla decarbonizzazione del Paese e favorire lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile". Così l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma (nella foto). "La nuova società – afferma – rappresenta una delle chiavi di sviluppo del Piano strategico 2025-2029. Si tratta di un’operazione che unisce il settore energetico e ferroviario permettendo risparmiare in termini di costi e di garantire un’ottimizzazione in termini di efficientamento delle risorse". "Il GruppoFS – continua l’AD – consuma circa il 2% dell’energia elettrica nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

