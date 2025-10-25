Debiti per oltre 235mila euro professionista ternana liberata dalla legge salva-suicidi

Una professionista residente nella provincia di Terni ha ottenuto l’apertura di una procedura di liquidazione controllata che le permetterà di estinguere in modo sostenibile un debito complessivo che supera i 235mila euro. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Terni, in applicazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Altre letture consigliate

La famiglia Glazer, che ha accumulato oltre 1,2 miliardi di sterline in debiti e commissioni durante i 20 anni di proprietà, ha recentemente venduto una quota del 30% a Sir Jim Ratcliffe per 1,2 miliardi di sterline. - facebook.com Vai su Facebook

Fmi: debito pubblico globale oltre il 100% del Pil nel 2029 https://ilsole24ore.com/art/fmi-debito-pubblico-globale-oltre-100percento-pil-2029-AHiRzvAD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760537629… - X Vai su X

Stretta sui crediti d’imposta: stop alle compensazioni con i debiti Inps e Inail - Arriva lo stop alle compensazioni dei crediti d’imposta con i debiti verso l’Inps e l’Inail. ilmessaggero.it scrive

Debiti, ne ha un padovano su due. La media è 42mila euro. Ascom: «Se lo stipendio va tutto a coprire mutui e prestiti i consumi crollano» - Oltre un padovano su due ha dei debiti, che richiederebbero circa due anni e mezzo di stipendio per essere estinti. Secondo ilgazzettino.it

Debiti col Comune per oltre un milione - Indelfab nei confronti del Comune per i mancati versamenti di Imu e Tasi relativi ai due stabilimenti cittadini di Santa Maria e Maragone. Lo riporta ilrestodelcarlino.it