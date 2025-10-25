De Palma Fiom al corteo Cgil | Manovra senza investimenti su salari e industria
Una Manovra che “non prevede investimenti su industria, lavoratori metalmeccanici”. È l’accusa del segretario della Fiom-Cgil Michele De Palma nel corso della manifestazione “Democrazia al lavoro” organizzata dalla Cgil a Roma. “Senza tutto questo non si affronta la complessità legata ai dazi e alla crisi geopolitica”, ha aggiunto De Palma chiedendo di “iniziare a investire sui salari”. E ricorda: “Avevano chiesto la detassazione sui minimi contrattuali e invece si investe sulle armi. È ora di negoziare, lo dico alla presidente del Consiglio Meloni, come facciamo con le imprese, nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori italiani”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Questa mattina il convegno all'Unicas con il segretario nazionale della Fiom, Michele De Palma, che ha tuonato: "Stanno vendendo gli stabilimenti a pezzi, cos'altro devono fare per farcelo capire che a loro dell'Italia non gliene frega niente?". Il sito pedemonta - facebook.com Vai su Facebook
Ex Ilva, De Palma (Fiom Cgil): «Ora è necessaria la gestione pubblica» VIDEO - X Vai su X
De Palma (Fiom): “Lo Stato deve decarbonizzare l’ex Ilva. Ma il governo non ascolta” - Intervista al segretario generale dei metalmeccanici della Cgil, che spiega: “Il ministero si è arroccato sulla gara anche se le offerte mettono a rischio ... Lo riporta repubblica.it
Stellantis, De Palma (Fiom): “Fermare la grande fuga dall’Italia. Pronti alla mobilitazione, Meloni non può più far finta di nulla” - De Palma: "In 4 anni persi quasi 10mila lavoratori. ilfattoquotidiano.it scrive
Ex Ilva, De Palma (Fiom Cgil): «Ora è necessaria la gestione pubblica» VIDEO - Quanto alla manovra economica, il segretario generale ha sottolineato che «va vista nel merito, noi quello che chiediamo in questa manovra sono risorse per gli investimenti, per le industrie metalmecc ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it