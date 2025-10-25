De Palma Fiom al corteo Cgil | Manovra senza investimenti su salari e industria

Una Manovra che “non prevede investimenti su industria, lavoratori metalmeccanici”. È l’accusa del segretario della Fiom-Cgil Michele De Palma nel corso della manifestazione “Democrazia al lavoro” organizzata dalla Cgil a Roma. “Senza tutto questo non si affronta la complessità legata ai dazi e alla crisi geopolitica”, ha aggiunto De Palma chiedendo di “iniziare a investire sui salari”. E ricorda: “Avevano chiesto la detassazione sui minimi contrattuali e invece si investe sulle armi. È ora di negoziare, lo dico alla presidente del Consiglio Meloni, come facciamo con le imprese, nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori italiani”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

