De Luca | A testa alta per un ‘no’ alla Campania di nuovo nella palude
Tempo di lettura: 2 minuti “ Se posso permettermi, dico a quelli che non hanno un orientamento a votare le forze politiche tradizionali di centro, destra e sinistra, che offriamo una lista che si chiama ‘A testa alta’, in cui non c’è il mio nome ma raccoglie quella parte di amministratori e di cittadini che per 10 anni ci hanno dato una mano”. E’ l’invito rivolto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca a votare, alle prossime regionali, la lista di sua emanazione a sostegno del candidato della coalizione di centrosinistra. “Questa lista – ha spiegato De Luca – è rivolta a quelli che vogliono far continuare il lavoro di questi anni, che non vogliono far tornare indietro la regione e vogliono avere una collocazione di assoluta autonomia e libertà, perché non intendono aderire ad alcuna forza politica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
