De Laurentiis ha fatto quello che un presidente doveva fare far capire che Antonio Conte ha la sua massima fiducia
Corbo sulle pagine di Repubblica sottolinea come l’intervento di De Laurentiis sia finalmente intervenuto in un momento difficile come quello dopo la sconfitta contro il Psv. Il presidente del Napoli ha confermato la sua massima fiducia a Conte che, dopo le sue parole nel post partita, aveva suscitato non pochi commenti da parte della stampa e dei tifosi. “De Laurentiis che si immagina furibondo dopo il disastro tecnico e la reazione dell’allenatore in tv, è finalmente intervenuto. Con calma ha guidato la barca sfondata in un porto sicuro. Ha detto quello che doveva dire un presidente. Far capire che Antonio Conte ha la sua massima fiducia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
