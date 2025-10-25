De Bruyne segna ma si fa male | cos’è successo in Napoli-Inter
(Adnkronos) – Infortunio per Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli si è fatto male oggi, sabato 25 ottobre, durante il primo tempo della sfida del Maradona contro l'Inter, valida per l'ottava giornata di Serie A. L'azzurro, arrivato in estate dopo essersi svincolato dal Manchester City, ha calciato il rigore del vantaggio partenopeo, per poi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
