De Bruyne segna ma si fa male | cos’è successo in Napoli-Inter

Periodicodaily.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Infortunio per Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli si è fatto male oggi, sabato 25 ottobre, durante il primo tempo della sfida del Maradona contro l'Inter, valida per l'ottava giornata di Serie A. L'azzurro, arrivato in estate dopo essersi svincolato dal Manchester City, ha calciato il rigore del vantaggio partenopeo, per poi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

de bruyne segna faDe Bruyne infortunio: segna il rigore ma si fa male. Problema muscolare, il belga esce quasi in lacrime - La svolta al minuto 30 del primo tempo: Di Lorenzo cade in area di rigore per un contatto con Acerbi; ... Segnala msn.com

de bruyne segna faNapoli, De Bruyne segna l’1-0 all’Inter e si fa male: il belga esce al 37esimo - In seguito al contatto in area di rigore nerazzurra tra Mkhitaryan e Di Lorenzo, l'arbitro ... Si legge su europacalcio.it

de bruyne segna faDe Bruyne segna e si fa male, problema al flessore - Kevin De Bruyne ha segnato la rete del vantaggio del Napoli contro l'Inter su calcio di rigore. Riporta ilnapolista.it

