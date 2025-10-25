Kevin De Bruyne ha segnato la rete del vantaggio del Napoli contro l’Inter su calcio di rigore. Tirando, però, il belga ha sentito dolore al muscolo e ha chiesto il cambio. Al suo posto è entrato Olivera. A Dazn hanno dichiarato che si tratta di un problema al flessore; inoltre, il rigore doveva tirarlo inizialmente Neres, ma pare sia stato Conte a dire a De Bruyne di tirare lui. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne segna e si fa male, problema al flessore