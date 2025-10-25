De Bruyne dal Belgio | nel 2023 è stato fermo quattro mesi per un problema muscolare ha una cicatrice di 20 centimetri

Il giornale on line belga Lhn scrive dell’infortunio a De Bruyne: Minuto 33 della partita clou tra Napoli e Inter. Alla squadra di casa viene assegnato un rigore molto leggero, ma Kevin De Bruyne, fino a quel momento relativamente invisibile, se ne assume la responsabilità e calcia la palla in rete. Ma la gioia durò poco. Subito dopo aver calciato il rigore, De Bruyne si è stretto il bicipite femorale destro. Si è lasciato cadere tra le braccia dei compagni preoccupati, con un’espressione apprensiva, e ha lanciato un’occhiata verso la panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne, dal Belgio: “nel 2023 è stato fermo quattro mesi per un problema muscolare, ha una cicatrice di 20 centimetri”

Scopri altri approfondimenti

? Kevin De Bruyne imprendibile! Il centrocampista del Napoli è stato il grande protagonista di Belgio–Macedonia del Nord. Secondo i dati pubblicati dai canali ufficiali della nazionale belga, De Bruyne ha toccato una velocità di 32 km/h, risultando il gio - facebook.com Vai su Facebook

BELGIO - De Bruyne: "Buona reazione dopo lo svantaggio, il mio primo rigore ci ha aiutati" https://ift.tt/D1MhwBi - X Vai su X

De Bruyne, dal Belgio: “nel 2023 è stato fermo quattro mesi per un problema muscolare, ha una cicatrice di 20 centimetri” - De Bruyne, secondo il giornale on line belga Lhn si tratta dello stesso problema al bicipite femorale che ha tormentato Kdb in passato ... Scrive ilnapolista.it

Infortunio De Bruyne, clamoroso dal Belgio: è il bicipite femorale! Stesso infortunio nel 2023, fu operato - "De Bruyne si è infortunato al tendine del ginocchio durante un r ... Come scrive msn.com

De Bruyne tra angeli e demoni: da leader del Napoli a serata storta col Belgio - Reduce da prestazioni scintillanti con il Napoli — decisive contro Sporting Lisbona e Genoa — il belga ha faticato con la sua nazionale nella ... Scrive ilnapolionline.com