Il giornale on line belga Lhn scrive dell’infortunio a De Bruyne: Minuto 33 della partita clou tra Napoli e Inter. Alla squadra di casa viene assegnato un rigore molto leggero, ma Kevin De Bruyne, fino a quel momento relativamente invisibile, se ne assume la responsabilità e calcia la palla in rete. Ma la gioia durò poco. Subito dopo aver calciato il rigore, De Bruyne si è stretto il bicipite femorale destro. Si è lasciato cadere tra le braccia dei compagni preoccupati, con un’espressione apprensiva, e ha lanciato un’occhiata verso la panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne, dal Belgio: “nel 2023 è stato fermo quattro mesi per un problema muscolare, ha una cicatrice di 20 centimetri”

