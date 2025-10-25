Dazi | Trump aumenterò del 10% tariffe contro il Canada

Milano, 25 ott. (LaPresse) – “Il Canada è stato colto in flagrante mentre pubblicava un annuncio pubblicitario falso sul discorso di Ronald Reagan sui dazi doganali” e “a causa della loro grave travisazione dei fatti e del loro atto ostile, aumenterò i dazi sul Canada del 10% oltre a quelli che pagano attualmente”. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post sul social Truth. “La Fondazione Reagan ha dichiarato di aver ‘creato una campagna pubblicitaria utilizzando audio e video selezionati del presidente Ronald Reagan. L’annuncio pubblicitario travisa il discorso radiofonico presidenziale’ e ‘non ha chiesto né ottenuto il permesso di utilizzare e modificare le dichiarazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

