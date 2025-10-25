Dato provinciale negativo Le imprese sono in calo
Saldo negativo tra apertura e chiusura di imprese in provincia. Sono 34 in meno le imprese a Forlì-Cesena al termine del terzo trimestre del 2025: si sono verificate 368 iscrizioni e 402 cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio), per un saldo negativo appunto di 34 unità (nel terzo trimestre del 2024 il saldo fu pari a +43). Il tasso di variazione trimestrale delle imprese registrare risulta, pertanto pari a -0,09%, peggiore di quello regionale (+0,20%) e nazionale (+0,29%). In base ai dati Infocamere-Movimprese elaborati dall’ufficio informazione economica della Camera di commercio della Romagna al 30 settembre 2025 si contano in provincia di Forlì-Cesena 39. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
