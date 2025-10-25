Daspo per tre tifosi del Pistoia Basket per gli scontri nel palasport di Rieti
Il questore di Rieti, Pasquale Fiocco, ha emesso tre Daspo nei confronti di tre ultras di Pistoia. I fatti risalgono alla partita di basket tra la Real Sebastiani Rieti e Pistoia Basket 2000, che si è giocata domenica scorsa ed è culminata in tragedia, con l’agguato al pullman dei tifosi toscani con dei sassi da parte degli avversari rietini in cui è morto il secondo autista Raffaele Marianella. Omicidio per il quale sono stati indagati e fermati tre ultras rietini: Manuel Fortuna, Alessandro Barberini e Kevin Pellecchia. Durante l’intervallo tra il secondo ed il terzo quarto della partita, alcuni tifosi del Pistoia Basket, scesi nell’area adibita a bar posta all’esterno della curva ospiti, hanno forzato le barriere mobili poste per delimitare il settore, per scontrarsi contro l’opposta tifoseria che aveva fatto partire una serie di cori offensivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
