Daspo per Hannoun | l’attivista pro-Pal bloccato a Linate per istigazione a delinquere

Ilgiornale.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Daspo di un anno per Mohammed Hannoun, architetto palestinese con cittadinanza italiana, che ha ricevuto la notifica al suo arrivo all'aeroporto di Milano Linate questo pomeriggio. Sono stati gli stessi manifestanti pro Pal in corteo a darne notizia. " In questo momento Hannoun è bloccato a Linate e gli hanno dato il divieto di entrare nella città di Milano per un anno per essere voce del popolo palestinese, voce degli oppressi, per aver portato da più di 50 anni la voce del popolo palestinese in Italia. Fermatelo pure per uno o due anni, lui ha cresciuto noi ", ha detto la voce in testa al corteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

daspo per hannoun l8217attivista pro pal bloccato a linate per istigazione a delinquere

© Ilgiornale.it - Daspo per Hannoun: l’attivista pro-Pal bloccato a Linate per “istigazione a delinquere”

News recenti che potrebbero piacerti

daspo hannoun l8217attivista proDaspo per Mohammed Hannoun: l’attivista pro-Pal bloccato a Linate per “istigazione a delinquere” - L'uomo, presidente dei palestinesi in Italia, è stato bloccato in aeroporto dalla polizia: "Mi dispiace di questo atto di aggressione nei miei confronti mentre il nostro governo è complice diretto del ... Come scrive ilgiornale.it

daspo hannoun l8217attivista pro‘Daspo’ per Hannoun, il Questore: “E’ pericoloso, non potrà tornare a Milano per un anno” - Il Questore di Milano ha emesso un provvedimento di allontanamento e divieto di ritorno nel Comune di Milano nei confronti del ci ... Segnala sassarinotizie.com

Cerca Video su questo argomento: Daspo Hannoun L8217attivista Pro