Daspo per Hannoun | l’attivista pro-Pal bloccato a Linate per istigazione a delinquere

Daspo di un anno per Mohammed Hannoun, architetto palestinese con cittadinanza italiana, che ha ricevuto la notifica al suo arrivo all'aeroporto di Milano Linate questo pomeriggio. Sono stati gli stessi manifestanti pro Pal in corteo a darne notizia. " In questo momento Hannoun è bloccato a Linate e gli hanno dato il divieto di entrare nella città di Milano per un anno per essere voce del popolo palestinese, voce degli oppressi, per aver portato da più di 50 anni la voce del popolo palestinese in Italia. Fermatelo pure per uno o due anni, lui ha cresciuto noi ", ha detto la voce in testa al corteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

