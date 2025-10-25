Daspo per Hannoun | l’attivista pro-Pal bloccato a Linate per istigazione a delinquere
Daspo di un anno per Mohammed Hannoun, architetto palestinese con cittadinanza italiana, che ha ricevuto la notifica al suo arrivo all'aeroporto di Milano Linate questo pomeriggio. Sono stati gli stessi manifestanti pro Pal in corteo a darne notizia. " In questo momento Hannoun è bloccato a Linate e gli hanno dato il divieto di entrare nella città di Milano per un anno per essere voce del popolo palestinese, voce degli oppressi, per aver portato da più di 50 anni la voce del popolo palestinese in Italia. Fermatelo pure per uno o due anni, lui ha cresciuto noi ", ha detto la voce in testa al corteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Lui ve lo ricordate? Quello che aveva devastato il bar in piazza volta e contro cui è stato emesso un Daspo. Ecco, mi spiegate come mai dei concittadini di Via Longorio mi han scritto esasperati visto che questa persona ha occupato (abusivamente si pensa) u - facebook.com Vai su Facebook
Daspo per Mohammed Hannoun: l’attivista pro-Pal bloccato a Linate per “istigazione a delinquere” - L'uomo, presidente dei palestinesi in Italia, è stato bloccato in aeroporto dalla polizia: "Mi dispiace di questo atto di aggressione nei miei confronti mentre il nostro governo è complice diretto del ... Come scrive ilgiornale.it
‘Daspo’ per Hannoun, il Questore: “E’ pericoloso, non potrà tornare a Milano per un anno” - Il Questore di Milano ha emesso un provvedimento di allontanamento e divieto di ritorno nel Comune di Milano nei confronti del ci ... Segnala sassarinotizie.com