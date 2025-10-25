Darsena e Prè controlli a tappeto delle forze dell' ordine | denunce arresti e multe

Genovatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine contro reati e spaccio e venerdì pomeriggio, 24 ottobre, è stato setacciato il centro storico. Un servizio coordinato dal commissariato Prè di polizia, insieme al reparto prevenzione crimine Piemonte, appositamente inviato da fuori regione, al team. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

