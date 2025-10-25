Darby Allin | Potrei vedermi come heel in AEW

Darby Allin ha recentemente partecipato a un’intervista approfondita sul podcast Maggie & Perloff LIVE per discutere del suo personaggio, del suo stile ad alto rischio e delle sue ambizioni future. L’ex Campione TNT, uno dei principali babyface della compagnia, si è aperto sulla possibilità di un futuro turn heel e della sua passione fuori dal ring per la cinematografia. Quando gli è stata chiesta la possibilità di diventare un heel, Allin ha ammesso che potrebbe essere possibile, ma ha sottolineato che la sua motivazione principale è sempre stata personale. “Sai, onestamente dipende da dove mi porta il vento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

