Darby Allin | Potrei vedermi come heel in AEW
Darby Allin ha recentemente partecipato a un’intervista approfondita sul podcast Maggie & Perloff LIVE per discutere del suo personaggio, del suo stile ad alto rischio e delle sue ambizioni future. L’ex Campione TNT, uno dei principali babyface della compagnia, si è aperto sulla possibilità di un futuro turn heel e della sua passione fuori dal ring per la cinematografia. Quando gli è stata chiesta la possibilità di diventare un heel, Allin ha ammesso che potrebbe essere possibile, ma ha sottolineato che la sua motivazione principale è sempre stata personale. “Sai, onestamente dipende da dove mi porta il vento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
AEW: Svelato il motivo dello strano finale di Darby Allin vs. Jon Moxley #DarbyAllin #JonMoxley - facebook.com Vai su Facebook
AEW: Svelato il motivo dello strano finale di Darby Allin vs. Jon Moxley #DarbyAllin #JonMoxley - X Vai su X