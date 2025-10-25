Danni ai negozi per i lavori | Nessun ristoro nel 2025

Una interpellanza per così dire esperienziale sui ristori da destinare ai negozi danneggiati dai cantieri in centro storico, quella presentata dal capogruppo consiliare di Cesena Siamo Noi Marco Giangrandi, al consiglio comunale di giovedì pomeriggio, a cui ha risposto l’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari. Attualmente i cantieri sono in corso in piazza Aguselli e a palazzo Oir, mentre in passato in una serie di interventi avviati nel 1984 in piazza del Popolo e proseguiti sino alle Tre Piazze (finiti nel 2023), seguiti da quelli citati. Comune denominatore: in quarant’anni di cantieri la non effettuata concessione di indennizzi alle attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi danneggiati dal lungo corso dei lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Danni ai negozi per i lavori: "Nessun ristoro nel 2025"

