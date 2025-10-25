D’Angelo si riprende la scena | Contano prestazione e vittoria

Tempo di lettura: 2 minuti Lo Spezia rialza la testa e lo fa nel modo più convincente possibile: un secco 0-4 al “Partenio-Lombardi” contro l’ Avellino, che riaccende entusiasmo e fiducia in casa ligure. Una prova autoritaria che restituisce ossigeno e serenità a Luca D’Angelo, dopo settimane difficili e risultati al di sotto delle aspettative. “Abbiamo sviluppato una buona prestazione, una buona partita. Contano la prestazione e la vittoria, che pesa”, ha dichiarato il tecnico spezzino nel post gara. Il suo Spezia ha mostrato compattezza, lucidità e quella fame che era mancata nelle ultime uscite. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

