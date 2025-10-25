Dammi 100 euro e riavrai lo smartphone | l' estorsione e l' appuntamento al cimitero di notte

Una scena quasi da film al cimitero di di Bologna, dove una giovane coppia si è presentata al cimitero di notte a un appuntamento per riavere il cellulare rubato poche ore prima. All’incontro, però, si sono fatti trovare anche i carabinieri, nascosti poco lontano, pronti a intervenire.Il furto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In edicola con #Prealpina #primopiano| Lo spaccio dei boschi della droga #BustoArsizio | Minorenne stuprata: chiesti 6 anni di condanna #Varese | Estorsione: «Stai con la mia ex, dammi 5.000 euro» #Luvinate| Benefattore salva il cimitero #bustoarsizio | - facebook.com Vai su Facebook

Roma, ruba violino ad artista di strada e lo ricatta: «Dammi 100 euro o ti spacco la testa», condannato a 4 anni - Davanti all’incertezza del proprietario, Cristian Canali, 31 anni, aggiunge: «Dovrei chiedertene 500, se non mi paghi ... Riporta roma.corriere.it

Incidente bluff, raggirato un disabile a Tolentino: «Dammi 100 euro e risolviamo tutto» - L’autore è stato smascherato dai carabinieri: si tratta di un 42enne siciliano che aveva raggirato un disabile di 59 anni residente a Tolentino. Si legge su corriereadriatico.it

Rubano cellulare a un turista minacciandolo col coltello, poi tornano e lo ricattano: “Se lo vuoi, dammi 100 euro” - Due giovani di 35 e 38 anni sono stati rispettivamente arrestati e denunciati per aver puntato un’arma contro un turista a Palermo costringendolo a consegnare loro il cellulare. Da fanpage.it