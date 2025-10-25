Damilano a Il Cavallo e la torre celebra il raduno mondiale dei Kollettivi

“Il palazzo di Roma”. Sorridente, al telegiornale di Rai3, il conduttore Marco Damilano presenta così la puntata andata in onda ieri sera del programma “Il cavallo e la torre”. Quello che ci interessa è il luogo del collegamento: il palazzo occupato dello Spin Time di Roma. Perché nello stabile, situato nel quartiere Esquilino, si è svolto il Giubileo dei Movimenti Popolari. Don Mattia Ferrari, il cappellano di Mediterranea, durante la conferenza stampa di presentazione della rassegna, rigorosamente in Vaticano, ha detto che l’occupazione è la «casa di riferimento per tanti movimenti popolari». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Damilano a Il Cavallo e la torre celebra il raduno mondiale dei "Kollettivi"

Scopri altri approfondimenti

CASO ALMASRI, TESTIMONIANZA VITTIMA IVORIANA DIFESA DALL’AVVOCATO MATERANO ANGELA MARIA BITONTI SU RAI 3 NEL PROGRAMMA “IL CAVALLO E LA TORRE” DI MARCO DAMILANO https://sassilive.it/cronaca/giudiziaria/caso-almasri-te - X Vai su X

#CSF2025 SABATO 18 OTTOBRE | ORE 21:30 > 22:30 | TEATRO PAISIELLO | TALK LIBERTÀ DI INFORMARE – LIBERTÀ DI INFORMARSI Un incontro con Marianna Aprile (giornalista, InOnda – La7), Marco Damilano (giornalista, Il cavallo e la torre – Rai - facebook.com Vai su Facebook

Damilano torna su Rai3 con ‘Il cavallo e la torre’: “Dedicato al servizio pubblico. Meloni su Sangiuliano? Ora il suo nemico è il ridicolo” - “Sul caso Sangiuliano Giorgia Meloni più che ‘la Mossa del Cavallo’ o della Torre ha fatto l’arrocco, che è una mossa difensiva, che significa anche un po’ di debolezza. Secondo ilfattoquotidiano.it

'Il Cavallo e la Torre' in diretta dal carcere di Nisida - Puntata speciale de Il cavallo e la torre che lascia gli studi televisivi di viale Mazzini per entrare nell'Istituto penitenziario minorile di Nisida. Si legge su ansa.it

«Il cavallo e la torre» di Marco Damilano: giudizi e pregiudizi - «Giudizio» era la parola talismano con cui Marco Damilano ha aperto la sua puntata di martedì de «Il cavallo e la torre» per presentare il libro di Rosy Bindi Una sanità uguale per tutti (Solferino). corriere.it scrive