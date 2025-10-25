Damilano a Il Cavallo e la torre celebra il raduno mondiale dei Kollettivi

“Il palazzo di Roma”. Sorridente, al telegiornale di Rai3, il conduttore Marco Damilano presenta così la puntata andata in onda ieri sera del programma “Il cavallo e la torre”. Quello che ci interessa è il luogo del collegamento: il palazzo occupato dello Spin Time di Roma. Perché nello stabile, situato nel quartiere Esquilino, si è svolto il Giubileo dei Movimenti Popolari. Don Mattia Ferrari, il cappellano di Mediterranea, durante la conferenza stampa di presentazione della rassegna, rigorosamente in Vaticano, ha detto che l’occupazione è la «casa di riferimento per tanti movimenti popolari». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

