Dall' usura alla minaccia | la catena di violenza camorrista che schiaccia l' Irpinia

Avellinotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudice Mario Tringali, ieri, ha esaminato la richiesta di fermo avanzata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Salerno. Non l'ha convalidata. Nonostante gli indizi ritenuti gravi dalla Procura, la motivazione ufficiale è stata la mancanza di un “giudizio prognostico sul pericolo di fuga”. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Minaccia moglie con una catena per avere 100 euro, arrestato - Si arma di una grossa catena, normalmente usata per ancorare i ciclomotori: obiettivo, "convincere" la moglie a consegnargli 100 euro. Lo riporta ansa.it

dall usura minaccia catenaL'usura: una minaccia seria per la società contemporanea - Un'analisi approfondita degli effetti dell'usura sulle dinamiche familiari. Si legge su notizie.it

dall usura minaccia catenaMinaccia i titolari del bar con la catena della bicicletta - Sassari Dopo aver creato un po' di scompiglio in un bar di via Rosello avrebbe opposto resistenza ai due poliziotti intervenuti nel centro storico su segnalazione dei proprietari del locale. Lo riporta lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Dall Usura Minaccia Catena