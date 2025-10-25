Dallo stabilimento di Campi la nuova sfida spaziale europea | Leonardo nel progetto Bromo con Airbus e Thales
L’Europa mette ordine nel proprio cielo. Dopo anni di frammentazione industriale e di dipendenza tecnologica da operatori extraeuropei, arriva il progetto Bromo, la nuova società nata dall’intesa tra Leonardo, Airbus e Thales.Un accordo che, in prospettiva, potrebbe cambiare gli equilibri del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
