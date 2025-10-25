Dallo scontrino alla scarpa | crolla l' alibi di Sempio? Cavallaro a Farwest

A 18 anni dal delitto di Chiara Poggi a Garlasco l'alibi di Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso, è sotto al microscopio degli inquirenti. Se ne parla nel corso di Farwest, il programma condotto da Salvo Sottile su Rai 3 venerdì 24 ottobre, a partire dal famoso scontrino del parcheggio di Vigevano di cui l'amico di Marco Poggi parla agi inquirenti. "La mattina a Sempio viene ascoltato e lì lui dice 'sono stato a Vigevan e ho lo scontrino del parcheggio', quindi è lui che dà l'informazione di avere quel documento a supporto, quando non gli era stato chiesto da nessuno, perché in quel momento nessuno aveva messo in dubbio dove fosse, se fosse a Vigevano o no", afferma Rita Cavallaro, giornalista de Il Tempo.

