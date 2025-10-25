Dalle canzoni dei Modena City Ramblers ai brani da solista Cisco in versione acustica all’Arci Bolognesi
Mercoledì 29 alle 21, all’interno del festival 'Suner', il Circolo Arci Bolognesi ospita Stefano Bellotti, per tutti Cisco, protagonista di un concerto acustico dedicato ai suoi primi 30 anni di carriera.Cantautore, voce popolare e memoria viva della prima stagione dei Modena City Ramblers, Cisco. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Argomenti simili trattati di recente
MENTRE STUDIAMO LE PIU' BELLE CANZONI DISNEY per il nostro Gran Concerto del 3 dicembre a Modena... ci dilettiamo anche con altre colonne sonore di cartoni animati. Ecco a voi Mary che studia ANASTASIA "Quando viene dicembre" - facebook.com Vai su Facebook
Modena City Ramblers - Canzone dalla fine del mondo testo lyric - La canzone Canzone dalla fine del mondo si trova nell'album Raccolti uscito nel 1997 per Mescal. Come scrive rockit.it
Per Cisco non solo Modena City Ramblers - L'esperienza con i Modena City Ramblers ha rappresentato sicuramente un capitolo importante nella carriera di Stefano Bellotti, noto ai più semplicemente come Cisco. Scrive rockol.it
Modena City Ramblers: “Resistere, ricordare, amare la pace” - Siamo immersi in una luce morbida e rarefatta, proprio come in una foto di Luigi Ghirri: un sole tenue che filtra tra le nubi ... Lo riporta repubblica.it