dalla terra di acqualagna al mare sulla palinuro il sogno di thomas

Un giovane marinaio di Acqualagna ha solcato il Mar Tirreno, per 12 giorni, su una delle più prestigiose navi della Marina militare italiana, la Palinuro. Non capita spesso di trovare lupi di mare nell’entroterra, ma il 17enne Thomas Ottavi è uno di questi. Appassionato di navigazione sin da piccolissimo, è cresciuto tra il motocross, sulla terraferma, e la barca del padre, in acqua, passioni che lo hanno reso un agonista sulle due ruote e un alunno dell’Istituto tecnico nautico “Archimede“ di Fano, di cui frequenta il quarto anno. Sul finire della pausa estiva, è stato chiamato sulla fregata Palinuro, nave scuola per sottufficiali, scelto insieme ad altri 17 ragazzi e 12 ragazze tramite un bando della Lega navale italiana e in collaborazione con la Marina, che gli aveva proposto il suo docente di navigazione, il professor Nicola Englesos. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

