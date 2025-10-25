Dalla passeggiata solidale donati 800 euro a Loto per il progetto di Pet Therapy

Forlitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comitato Ancos (Associazione nazionale comunità sociali e sportive) di Forlì ha organizzato, in collaborazione con Donne Impresa e Anap Confartigianato Forlì, una camminata solidale, alla scoperta delle figure femminili che hanno fatto la storia della città di Forlì. L’iniziativa ha visto la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Passeggiata nella musica". Concerto per l’emporio solidale - Talenti locali in scena stasera, sabato 28 dicembre, alle ore 21, al teatro Il Moderno di Agliana, in beneficenza per l’Emporio solidale. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Passeggiata Solidale Donati 800