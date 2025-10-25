Dalla letteratura al teatro | nasce il festival Logos diretto da Nadia Terranova

Palermotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal prossimo 29 novembre il Mediterraneo avrà un’isola in più: un’isola di parole, suoni, immagini, visioni, un angolo di universo in cui ci sarà spazio per storie, idee, confronti, con il coinvolgimento dei più bei nomi della letteratura, del teatro, del cinema e della musica. Nasce Logos –. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

letteratura teatro nasce festivalDa Fèsta e Meme nasce “Schiusa” la nuova rassegna tra teatro, danza e letteratura - Dalle radici di Fèsta e MEME, storici festival disseminati sul territorio ravennate e faentino, nasce la nuova rassegna itinerante Schiusa, che si sviluppa con oltre 20 appuntamenti tra Ravenna e Faen ... Scrive ravennaedintorni.it

letteratura teatro nasce festivalDialogo tra Pasolini e Sciascia commuove a un festival a Palermo - Applausi e commozione ieri al Festival delle letterature migranti, in corso a Palermo ai cantieri culturali alla Zisa, per la prima assoluta dello spettacolo "P. Secondo ansa.it

letteratura teatro nasce festivalFlautissimo, il Festival diffuso tra musica, teatro, letteratura - Il 19 ottobre prende il via la 27ª edizione di Flautissimo, il festival diretto da Stefano Cioffi e organizzato ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Letteratura Teatro Nasce Festival