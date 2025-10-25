Dalla Freccia Nera a Sapore di Mare addio a Mauro Di Francesco | l’attore aveva 74 anni

L'attore è morto a 74 anni. L'ultimo film è del 2019 accanto all'amico Jerry Calà in Odissea nell'ospizio. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Dalla Freccia Nera a Sapore di Mare, addio a Mauro Di Francesco: l’attore aveva 74 anni

Addio a Mauro Di Francesco, dalla Freccia Nera a Sapore di Mare - Ha avuto un figlio, Daniele, nato dalla relazione con la collega francese Pascale Reynaud conosciuta durante le riprese di Sapore d'amore. Segnala ansa.it

È morto Mauro “Maurino” Di Francesco, volto inconfondibile di Sapore di Mare 2 e altre commedie italiane degli anni ’80 - Si è spento a 74 anni l'attore milanese noto per la scena cult "Alina, sei andata via? Da ilfattoquotidiano.it

È morto l'attore Mauro Di Francesco:“I fichissimi” e “Sapore di mare 2”. Aveva 74 anni - Ha iniziato a lavorare in teatro giovanissimo, a 15 anni era entrato nella compagnia di Strehler, a 17 anni era nello sceneg ... Secondo gazzettadiparma.it