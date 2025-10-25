Dall’8 novembre a Udine Torino e Genova L’Italia di Quesada ricomincia dalle big

Tre città, tre partite, tre avversarie di peso. Le Quilter Nations Series si avvicinano e l’Italia del rugby si prepara a chiudere il 2025 con un trittico di test match che rappresentano molto più di una semplice tournée autunnale. Lo ha chiarito in modo netto Andrea Duodo, presidente della Federazione: "Ci approcciamo agli ultimi test match con l’attuale formato. Dal 2026 cambierà tutto con il nuovo Nations Championship, ma ora pensiamo a novembre: avremo l’ Australia, il Sudafrica e per la prima volta il Cile. Tre sfide che vogliamo onorare al massimo". Gli Azzurri debutteranno l’8 novembre a Udine contro i Wallabies, per poi affrontare il 15 il Sudafrica all’Allianz Stadium di Torino e chiudere il 22 novembre con un inedito storico contro il Cile al Ferraris di Genova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

