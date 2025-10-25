Dal topper ultrasoffice al cuscino antiage Gli accessori per vivere al meglio la stanza da letto

A ddio al letto come campo di battaglia tra lenzuola stropicciate e cuscini spaiati. La nuova frontiera del riposo è il cocoon, un rifugio sensoriale per anime stanche. La camera si lascia al mattino, va da sé, ma si può vivere di più al rientro la sera e nei weekend. Basta attrezzarla. Dormire bene è un'arte: 8 strategie per un buon sonno X Leggi anche › Dormire sereni con il Feng Shui: 10 regole per la camera da letto Oltre le lenzuola. Per dormire sonni tranquilli si può partire dalla biancheria da letto. Oggi le federe da cuscino piacciono in seta, che fa bene a pelle e capelli per l'effetto antiage e anticrespo.

