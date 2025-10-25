Dal sugo della nonna alle cucine d’autore la pasta non è solo il simbolo della nostra tavola ma anche un ingrediente letterario In occasione del World Pasta Day vi consigliamo 10 romanzi in cui la pasta la fa da protagonista
D alle tavole delle nonne ai ristoranti stellati, la pasta ha attraversato le generazioni diventando di volta in volta qualcosa di diverso, pur rimanendo familiare. Mangiare la pasta è un gesto quotidiano e insieme un rito collettivo, perché è un piatto che sa di casa, di domeniche in famiglia e di convivialità intorno a una tavola apparecchiata. Stefano Sollima racconta la storia di Pasticcino, il cuoco Barilla X World Pasta Day: la pasta racconta chi siamo. Il 25 ottobre si celebra il World Pasta Day. L’appuntamento annuale giunto alla sua 27^ edizione è promosso da Unione Italiana Food e International Pasta Organisation (IPO) e rende omaggio all’ambasciatrice per eccellenza della nostra cultura gastronomica. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondisci con queste news
Baci al Pomodoro Polpette di ricotta al sugo... Nonna Titina, mi viziava così Ingredienti Ricotta fresca 350 g Pane casereccio mollica 140 g Pecorino da grattugiare 60 g Parmigiano Reggiano 40 g Uova medie 2 Aglio 1 spicchio Prezzemolo tritatao 1 c - facebook.com Vai su Facebook
Polpette di carne al sugo, la ricetta della nonna - Ricetta classica dalle mille varianti, le polpette di carne al sugo hanno riempito da sempre le cucine delle nonne italiane, diventando piatto simbolo dell’infanzia italiana Simbolo del comfort food ... Riporta tg24.sky.it
Polpette al sugo come una volta: il secondo di carne morbido e saporito che conquista grandi e bambini - Con le polpette al sugo della nonna li conquisterai subito al primo assaggio! Si legge su pourfemme.it
Polpette al sugo? La ricetta della nonna che arriva da lontano - Gli occhi socchiusi di delizia uniscono in una sola onda di ricordi dell’infanzia un vietnamita alle ... Si legge su cosmopolitan.com