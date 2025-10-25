Dal manicomio di Mombello all'hotel di Shining i luoghi più spaventosi da visitare in Italia e nel mondo

Un viaggio tra alcuni dei luoghi più inquietanti del mondo, dove realtà e leggenda si intrecciano tra hotel infestati, foreste misteriose e dimore abbandonate. Dall'hotel di Shining all'attrazione horror più pericolosa al mondo, ecco 8 mete da non perdere se si ama il brivido. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dal manicomio di Mombello all’hotel di Shining, i luoghi più spaventosi da visitare in Italia e nel mondo - Un viaggio tra alcuni dei luoghi più inquietanti del mondo, dove realtà e leggenda si intrecciano tra hotel infestati, foreste misteriose e dimore abbandonate ... Come scrive fanpage.it

Un manicomio abbandonato in Lombardia - L’ex ospedale psichiatrico Giuseppe Antonini, famoso come il manicomio di Mombello di Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, è in uno stato di degrado e abbandono, ma nel corso del Novecento è ... Scrive ilpost.it

Viaggio nel manicomio di Mombello, tra senzatetto e acchiappafantasmi - Per terra è pieno di cocci, vetri in frantumi, sporcizia di ogni genere. Scrive ilgiornale.it