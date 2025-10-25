Dal Jazz a Verdi un viaggio nella storia della musica al Conservatorio Cimarosa di Avellino

Il Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino si prepara a vivere una settimana di musica e ricerca tra jazz, lirica e alta divulgazione musicologica, con appuntamenti che porteranno sul palco dell’Auditorium “Vitale” e dell’Aula Magna “Mario Cesa” artisti e studiosi di fama internazionale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

