Dal furto al Louvre all’Ucraina quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Il 19 ottobre, a pochi minuti dall’apertura, quattro ladri si sono introdotti al primo piano del Louvre, a Parigi, con un montacarichi e hanno portato via nove gioielli della Corona francese custoditi in due teche, tra questi, una collana, una spilla e la tiara di Giuseppina Bonaparte, in mostra nelle vetrine nella Galleria d'Apollon. Rimanendo nella capitale francese, l’ex presidente Nicolas Sarkozy ha fatto il suo ingresso in carcere, dopo la condanna in primo grado per il caso dei presunti finanziamenti illeciti della Libia di Gheddafi. “Hanno voluto farmi sparire e questo mi fa rinascere”, ha commentato. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
