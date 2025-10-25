Dal Dosso Dossi a X Factor Giorgio talento da favola | Riconosciuto da Gabbani
Da qualche settimana, nei corridoi del Liceo artistico Dosso Dossi si respira un entusiasmo particolare. Il motivo ha un nome e un volto: quello di Giorgio Campagnoli, in arte #Tellynonpiangere, ex studente dell’istituto e oggi concorrente del talent show X Factor. Una carriera artistica nata tra i banchi, coltivata tra matite e chitarre, e ora proiettata verso un pubblico nazionale. Per chi lo ha conosciuto negli anni del liceo, Giorgio non è una sorpresa. "Durante il triennio – ricorda la professoressa Cinzia Calzolari – aveva già dimostrato una sensibilità particolare, capace di unire il linguaggio visivo alla musica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
