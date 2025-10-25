Da una certa idea a un' idea certa dell' Italia Qui la sinistra predica e poi mena le mani

Non mi soffermerò su tale Bassem Jarban, l'ultimo capolavoro estratto dal cilindro del campo largo, una miscela speriamo non esplosiva di fregnacce sulla Palestina, estremismo pro Hamas e qualunquismo vario. E nemmeno disquisirò di Gobetti e di quella certa idea dell'Italia su cui ho letto una sublime tenzone letteraria a distanza fra Ezio Mauro e Giuliano Ferrara. Dirò soltanto che ormai dell'Italia ho un'idea certa, la sinistra predica gobettianamente e mena le mani come un gobbo. Mi si perdoni il body shaming. Qui a forza di prediche abbiamo perso la vista, in metropolitana quando ci scippano e in piazza quando si spacciano per crocerossine ProPal e sono invece piccoli guerriglieri di strada, scesi in piazza per alzare le mani sulla polizia e creare quella contestazione che è scritta nel progetto politico di Hamas. 🔗 Leggi su Iltempo.it

