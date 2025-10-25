Da stanotte torna l’ora solare | l’orologio torna indietro di un’ora

È arrivato quel momento dell’anno: nella notte tra oggi sabato 25 e domani domenica 26 ottobre torna l’ora solare. L’orologio, infatti, tornerà un’ora indietro, garantendoci così un’ora di sonno in più. Il cambio, come di consueto, avverrà alle 3:00 del mattino. L’obiettivo, con questo cambio, è sfruttare meglio le ore di luce naturale del tardo pomeriggio e della sera. Questo riduce la necessità di illuminazione artificiale e favorendo il risparmio energetico. Oggi torna l’ora solare e si dorme un’ora in più. Da anni si discute la possibilità di mantenere l’ora legale per tutto l’anno, invece di alternarla all’ora solare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

