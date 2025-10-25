Da oggi ogni settimana iO Donna propone in una collana i romanzi più famosi e quelli più recenti di Sveva Casati Modignani Libri che hanno fatto sognare generazioni di lettori e lettrici

Iodonna.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

S veva Casati Modignani racconta con sensibilità e profondità l’animo umano, intrecciando storie di donne forti, determinate e capaci di affrontare la vita con coraggio. I suoi romanzi, ambientati tra emozioni autentiche e scenari familiari, hanno conquistato milioni di lettori per la sua capacità di unire sentimento, eleganza e realismo attraverso protagonisti indimenticabili. Libri da leggere: cinque eroine letterarie del 2024 X Leggi anche › «Quella volta che intervistai Luchino Visconti dalla vasca da bagno». L’autobiografia di Sveva Casati Modignani Dal 23 ottobre, iO Donna, Corriere della Sera e Oggi propongono ogni settimana una rilettura delle sue opere più famose, con una collana di 25 libri. 🔗 Leggi su Iodonna.it

da oggi ogni settimana io donna propone in una collana i romanzi pi249 famosi e quelli pi249 recenti di sveva casati modignani libri che hanno fatto sognare generazioni di lettori e lettrici

© Iodonna.it - Da oggi, ogni settimana, iO Donna propone in una collana i romanzi più famosi e quelli più recenti di Sveva Casati Modignani. Libri che hanno fatto sognare generazioni di lettori e lettrici

Scopri altri approfondimenti

oggi ogni settimana ioOroscopo della settimana dal 25 al 31 ottobre, in video - Da chi deve risistemare il cuore dalle scosse telluriche a chi sta per avere la sua meritata rivincita. Riporta iodonna.it

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 ottobre, in video - Da chi deve ascoltarsi dentro senza avere fretta a chi è pronto a decollare con nuovi progetti. Lo riporta iodonna.it

Io sono Farah sospesa da oggi e per tutta la settimana di Ferragosto: quando torna su Canale 5 - Mediaset ferma Io sono Farah per Ferragosto: la soap turca con Demet Özdemir sospesa dall’11 al 17 agosto. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Oggi Ogni Settimana Io