Da oggi ogni settimana iO Donna propone in una collana i romanzi più famosi e quelli più recenti di Sveva Casati Modignani Libri che hanno fatto sognare generazioni di lettori e lettrici

S veva Casati Modignani racconta con sensibilità e profondità l'animo umano, intrecciando storie di donne forti, determinate e capaci di affrontare la vita con coraggio. I suoi romanzi, ambientati tra emozioni autentiche e scenari familiari, hanno conquistato milioni di lettori per la sua capacità di unire sentimento, eleganza e realismo attraverso protagonisti indimenticabili. Libri da leggere: cinque eroine letterarie del 2024 X Leggi anche › «Quella volta che intervistai Luchino Visconti dalla vasca da bagno». L'autobiografia di Sveva Casati Modignani Dal 23 ottobre, iO Donna, Corriere della Sera e Oggi propongono ogni settimana una rilettura delle sue opere più famose, con una collana di 25 libri.

