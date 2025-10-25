Da oggi ogni settimana iO Donna propone in una collana i romanzi più famosi e quelli più recenti di Sveva Casati Modignani Libri che hanno fatto sognare generazioni di lettori e lettrici
S veva Casati Modignani racconta con sensibilità e profondità l’animo umano, intrecciando storie di donne forti, determinate e capaci di affrontare la vita con coraggio. I suoi romanzi, ambientati tra emozioni autentiche e scenari familiari, hanno conquistato milioni di lettori per la sua capacità di unire sentimento, eleganza e realismo attraverso protagonisti indimenticabili. Libri da leggere: cinque eroine letterarie del 2024 X Leggi anche › «Quella volta che intervistai Luchino Visconti dalla vasca da bagno». L’autobiografia di Sveva Casati Modignani Dal 23 ottobre, iO Donna, Corriere della Sera e Oggi propongono ogni settimana una rilettura delle sue opere più famose, con una collana di 25 libri. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Scopri altri approfondimenti
Non aspettare il “momento giusto”. Inizia oggi. Ogni giornata che rimandi è un’occasione in meno per sentirti meglio, più forte, più te stesso. Allenarsi non significa solo costruire muscoli o bruciare calorie, ma riscoprire la tua energia, scaricare lo stress e pre - facebook.com Vai su Facebook
“Controvento” di @la_kuzzo oggi. Ogni singola parola. Ripeto: ogni singola parola. - X Vai su X
Oroscopo della settimana dal 25 al 31 ottobre, in video - Da chi deve risistemare il cuore dalle scosse telluriche a chi sta per avere la sua meritata rivincita. Riporta iodonna.it
Oroscopo della settimana dall’11 al 17 ottobre, in video - Da chi deve ascoltarsi dentro senza avere fretta a chi è pronto a decollare con nuovi progetti. Lo riporta iodonna.it
Io sono Farah sospesa da oggi e per tutta la settimana di Ferragosto: quando torna su Canale 5 - Mediaset ferma Io sono Farah per Ferragosto: la soap turca con Demet Özdemir sospesa dall’11 al 17 agosto. Riporta fanpage.it