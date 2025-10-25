Da Noi… a Ruota Libera | ospiti e anticipazioni di domenica 26 ottobre
Nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e “Da Noi. a Ruota Libera”. Tra gli ospiti della puntata Raf, Andrea Delogu e Nikita Perotti, Cristina Irrera e Chiara Amirante. Nuovo appuntamento, su Rai 1 domenica 26 ottobre alle 17.20, con “Da noi. a Ruota Libera”. Come sempre, al centro del programma, le interviste di Francesca Fialdini ai protagonisti più attuali del mondo dello spettacolo e i racconti di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota, metafora di rinascita, cambiamento e coraggio. Tra gli ospiti di questa settimana Raf, che festeggia i suoi 40 anni di carriera e di successi con il tour di concerti “Self Control 40th” e direttamente da “Ballando con le stelle”, i compagni di avventura di Francesca, Andrea Delogu e Nikita Perotti. 🔗 Leggi su 361magazine.com
